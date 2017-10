eldigitaldeparral

Sabemos que ofrecer un buen servicio no depende de lo que tengas a tu al rededor -por lo menos no del todo- sino de la calidad en el trato y los conocimientos que poseas, por lo menos en el caso de médicos, dentistas y psicólogos; sin embargo, contar con las herramientas necesarias hará crecer a tu negocio y te ayudará a emprender un nuevo camino un tanto más independiente.

Eres recién egresado y una de las cosas con las que sueñas es en tener tu propio consultorio, como todo un profesional, pero no sabes por dónde ni cómo empezar y decides que la mejor idea es hacer un pequeño recuento de todo lo que necesitas para ir comparando precios, pues llegaste al lugar correcto y para ello nos hemos dado a la tare de buscar una lista de herramientas y muebles para consultorio que no pueden faltar, además de un lugar en el que estamos seguros encontrarás todo lo que necesitas.

Debes tener en cuenta que no es tan fácil como parece, pues no es cuestión de comprar y listo, comenzar a trabajar; se trata de darle la atención necesaria al cliente y para verificar que todo esté en orden se encuentra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que abalará que tu negocio se encuentre en optimas condiciones para que puedas iniciar.

Bueno, una vez dicho esto comenzaremos con aquello que necesitas para el mobiliario:

Asiento para el médico.

Asiento para el paciente y algunos en la sala de espera.

Banqueta de altura o similar.

Bascula con estadímetro.

Cesto con bolsa de plástico roja para residuos peligrosos biológico-infecciosos.

Guarda de medicamentos, materiales o instrumental.

Mesa de exploración con pierneras.

Mesa de Mayo, Pasteur o similar, de altura ajustable.

Mueble para escribir.

Sistema para guarda de expedientes clínicos.

En cuanto a muebles para consultorio estas son algunas de nuestras recomendaciones, pues son algo con lo que puedes comenzar perfectamente. Donde adquirirlos no es cosa fácil y para eso nos dimos a la tarea de investigar en muchos lugares en la ciudad con la intención de encontrar los mejores precios y encontramos a Consorcio Industrial Interamericano que tiene todo tipo de muebles, con la mejor calidad y cuyo precio es accesible.

