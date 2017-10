eldigitaldeparral

Todo el mundo tiene un límite y cuando se trata de ofrecer un servicio no hay excepciones, y es que todo negocio dice que “los clientes siempre tienen la razón”, pero no siempre se trata de razón sino de otra cosa, como el dinero y los alcances.

No podemos bajar el sol, la luna y las estrellas a los clientes pues cuando no pasa eso éstos pueden enloquecer y no hay nada más peligroso que uno molesto, son capaces de hacer cualquier cosa porque su producto quedé como ellos quieren.

En el caso de los organizadores de eventos todo esto puede resultar muy complicado pues son los encargados de la logística, felicidad y diversión de los invitados y a quienes se les celebrará. Los recuerdos de ambas partes, depende de quienes realizan las fiestas y todo lo que podemos encontrar en ellas.

Hace ya un tiempo me dedicaba la fotografía de eventos sociales y ver todo lo que había detrás de una de las fiestas fue de verdad impresionante; mucha gente piensa que simplemente se trata de tener buenos contactos y una estable estrategia, sin embargo, todo eso funciona si quien está a cargo tiene todo bajo control, tanto mental como en una agenda.

Yo trabajaba para Bauhaus y al tener tantos servicios juntos y que ofrecen a todo tipo de público, a veces me tocaba ir y venir en un mismo día a varios eventos. Era obvio que terminaba agotada, pero valía la pena porque no sólo hacían sentir bien y satisfechos a sus clientes, sino también a sus empleados haciendo de su empresa un complemente perfecto para que todo saliera a la perfección.

Nunca escuché de un problema hasta que me fui metiendo un poco más en la organización y a ver todo tras bambalinas muy temprano. Todo comenzaba con los fotógrafos, estos tenían que acudir al lugar donde los festejados para tomar fotos mientras se alistaban –no siempre era así, solo en eventos grandes como bodas y XV años- y el encargado de video hacia los mismo.

Mientras tanto en el salón todo el mundo corría y había llamadas todo el día hasta que termina el evento; muchos clientes querían cosas de último minuto que muchas vece son estaba en manos de los organizadores. Un buen organizador prevé todo lo que puede pasar y lo presenta a su cliente, en caso de que tenga un costo extra.

Si esto no pasa con tu organizador es probable que no tenga tanta experiencia como dice o la suficiente como tener el evento de tus sueños.

