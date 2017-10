eldigitaldeparral

Antes que nada, quisiera agradecerles a todos por leer y compartir todos los contenidos que publicamos en este blog. ¡Estamos creciendo muchísimo! Cada vez crece más nuestro alcance, estamos llegando a mayor audiencia; ¡Y todo es gracias a ti!

Tengo sentimientos encontrados con la sociedad mexicana, y aunque sé que hay mucho por lo que sentirse confundido, en este momento solamente me referiré a los tabúes y los estigmas que tenemos implantados como una segunda piel, y de los cuales parece que no podemos escapar.

Hablo de mi confusión, puesto que en muchos ámbitos parece que hemos crecido mucho, somos más abiertos en temas que antes ni siquiera se pensaba decir en voz alta. Ahora ya existe el matrimonio gay, el aborto ya es legal, la inclusión está intentando llegar a todos los ámbitos, ya existen compañías en donde encuentras damas de compañía en México.

Sin embargo, también se maneja una doble moral impresionante. Si puedes ser gay y casare, pero no tienes que hacerlo en público, te estamos permitiendo ser ciudadano ¿no es suficiente?; puedes abortar, claro, pero serás juzgada por todos por no saber comprometerte, todos te veremos como una promiscua que no se cuidó y que por eso está sufriendo las consecuencias; la inclusión está bien, pero nadie actúa conforme a lo que predica, porque al final hay clases ¿no?; o simplemente, quien va con una dama de compañía a un evento y se entera, es una vergüenza, eso significa que estás fallando como hombre, tu masculinidad queda anulada inmediatamente.

Es triste, ¿no crees? Que alcemos la cabeza creyendo que somos mejores que otras generaciones, cuando en realidad repetimos los mismos errores, pero detrás de la máscara de la inclusión. Y sé que tal vez estoy siendo negativa, y esto sólo requiere un poco más de tiempo. No obstante, hay veces que me siento temerosa por los retrocesos en los que caemos, por las miradas que recibe una mujer cuando entra a Erotika y sabe que está en paz con su sexualidad. O los hombres que van a Chicas scort DF, e inmediatamente se cree lo peor de ellos.

Creo que aún estamos a tiempo de ir caminando por la senda correcta, por entender que los únicos en poner los limites en nuestro crecimiento somos nosotros mismos. Que la historia está por algo, y esto es para que entendamos cuáles fueron los errores de nuestros ancestros, y cómo no repetirlos. Está en nosotros convertir nuestra sociedad en una que pueda sentirse orgullosa por su inclusión, y no la finja solamente.

Deja un comentario en la parte inferior de la página si te pareció interesante esta información y te responderé enseguida. Por favor, comparte con todos tus amigos en tus redes sociales si crees que a ellos les puede interesar o servir. Muchísimas gracias por leerme, y no olvides estar al pendiente de la información que estaré trayendo para ti. ¡Hasta la próxima!