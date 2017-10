eldigitaldeparral

Antes que nada, quisiera agradecerles a todos por leer y compartir todos los contenidos que publicamos en este blog. ¡Estamos creciendo muchísimo! Cada vez crece más nuestro alcance, estamos llegando a mayor audiencia; ¡Y todo es gracias a ti!

La comercializadora de mariscos es una de las proveedoras alimenticias que tienen mayor impacto en nuestra sociedad, puesto que son manjares lo que nos traen a la mesa. Son pocas las personas que no disfrutan de un buen cóctel de camarón, o de unos camaroncitos empanizados, son deliciosos los tesoros que el mar nos ofrece.

Sin embargo, como todo lo bueno, esto conlleva un precio que puede ser alto. Uno de ellos es que no podemos confiarnos en cualquier empresa, o cualquier lugar para consumir estos alimentos. Puesto que son muchas las enfermedades a las que estamos expuestos si no cuidamos el lugar de procedencia de este delicioso alimento, muchos han quedado traumados por el recuerdo de los dolores de estómago que contrajeron por comer camarones en restaurantes que no compraron adecuadamente sus productos, ni los limpiaron de la manera correcta.

No sé si creas que estoy exagerando, pero si lo crees es porque jamás te has enfermado por mariscos, son de los peores dolores que hay, y los más vergonzosos. Sinceramente, yo puedo comer tacos en cualquier taquería de la calle sin que me importe, pero con los mariscos, y algunas frutas y verduras sí puedo llegar a ser muy especial. Estos productos necesitan de una cuidadosa limpieza, que no siempre se les proporciona, y esto puede atentar a tu salud, y más porque se consumen crudos, sin freírse. Al contrario de las taquerías de la calle que — aunque también conllevan sus peligros — muchas bacterias se mueren al calor de las brasas.

Por lo tanto, si se te antojan unos mariscos checa bien en dónde los consumes, aunque tengas que invertir un poco más de dinero como en el restaurante de Los Arcos, es mejor que lo gastes ahí que en medicamentos mientras estás tirado en tu cama muriendo de dolor.

También te dejaré una página que es proveedora de mariscos, y quienes cuidan mucho su producto tratando de que sea la mejor calidad. Esta es MexOcean, una comercializadora de mariscos que jamás ha defraudado a un cliente.

