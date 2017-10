eldigitaldeparral

San Valentín, navidad, año nuevo, aniversarios, cumpleaños… no hay descanso para estos regalos, pues son tan comunes que logran borrar la sonrisa de cualquier remplazándola por un simple gracias.

Hace no mucho me mude y muchas cosas quedaron en casa de mis papás, mi mejor amiga y yo decidimos tomar un día juntas y me ayudaría a empacar mis cosas; mientras guardábamos recuerdos nos dimos cuenta de la gran cantidad de peluches que tenía y de que muchos eran regalados.

Comenzamos a platicar sobre esas cosas que todo el mundo regala, “la vieja confiable” para cada ocasión y que es seguro encuentras en todas las papelerías, jugueterías y hasta farmacias. Entre ellas encontramos a los típicos ositos de peluche y es que ¡nunca pasan de moda!, a muchas niñas les parece de lo más romántico y, aunque se está perdiendo la idea de regalarlos, la mayoría los colecciona como si se trata de trofeos.

Los ositos de peluche los regalan todos, entre las tías, tu mamá, papá, ex novios y hermanos estamos seguros que muchas chicas podrían abrir su propia tienda de regalos. No es malo, obviamente son algo muy tierno, pero se han convertido en un cliché y sinónimo de que no se te ocurrió algo mejor que regalar.

Están de moda los ositos de peluche de tu tamaño, y es que son muy suaves y, para muchos, muy tiernos. La realidad es que en poco tiempo –si sigues viviendo con tus padres-, tu mamá se cansará del dichoso oso y terminará en la basura, por lo menos hasta que logre desprenderlo de ti.

Los chocolates son una azucarada adicción para muchos y, por lo regular, acompañan a este tipo de juguetes siendo el típico complemento en una cita romántica. Las chicas de peluches my lulu plush tienen muchos estilos de peluches, ¿por qué no comenzar regalando algo diferente?, sí, regálale a tu chica algo que luzca completamente diferente a lo que se imagina sin dejar de lado la ternura y suavidad que un osito puede darle.

No compres lo primero que encuentres en Soriana y dale un peluche que deje huella; los unicornios son tiernos, suaves y muy femeninos, estamos seguras que no te defraudarán. Que los acompañe en una cena especial, le da un toque romántico y ganarás puntos extra por preparar una comida deliciosa –o comprarla sin que ella lo sepa-.

Todo se vale en ocasiones especiales, cuéntanos más sobre tu experiencia con estos regalos y comparte con todos tus amigos en redes sociales.