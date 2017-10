eldigitaldeparral

Ir al gimnasio es algo para lo que no todos tenemos tiempo y hacer ejercicio en casa es cuestión de fuerza de voluntad de la que probablemente careces después de una noche de fiesta, un día de arduo trabajo o una suculenta cena.

Las clases de Crossfit San Miguel te dejan tan agotada que llegas a tu casa dudando de si es la mejor alternativa pues no tienes tanto tiempo y el dolor al día siguiente no te deja ni levantar algo del piso. No dudes que hacer ejercicio es algo que traerá muchos beneficios a tu cuerpo y, aunque no es inmediato, los beneficios te harán pensar que todo el esfuerzo habrá valido la pena.

Si aún no estás en el gimnasio, pero tienes toda la intención de ejercitarte puedes comenzar con pequeñas acciones de tu vida diaria. Sí, todo lo que haces a diario implican un desgaste físico del que no te habías dado cuenta, como subir las escaleras o correr tras el último bus de regreso a casa después de una noche de fiesta.

Entre las actividades que pueden ayudarte a aminorar los dolores del Crossfit San Miguel es subir las escaleras. Sí, aun cuando no haces ejercicio subir las escaleras traerá muchos beneficios a tu cuerpo y lo puedes hacer al llegar a tu trabajo, cuando vas en camino o en el sitio en el que te encuentres; ahora evita los elevadores y piensa en los beneficios tanto físicos como mentales que traerá a largo plazo el usar las escaleras.

Caminar, aunque parezca algo tan sencillo no muchas personas lo hacen todos los días, y es que no nos referimos a que salgas a caminar con tu perro –que es uno de los mejores estímulos para hacerlo-, sino más bien a caminar a todos lados siempre, evita tomar taxi o el transporte público para distancias cortas, es mejor si sales con tiempo y caminas hasta donde te tengas que dirigir.

Si llegando a casa te esperan una interminable pila de ropa que lavar y doblar, platos y un piso sucio lo mejor que puedes hacer es tomarlo lo más relajada que puedas y bailar. Sí, leíste bien, bailar es una de las mejores actividades no sólo para hacer ejercicio sino para sudar y desestresarte un buen rato; coloca tu música favorita y baila al ritmo de ésta finalmente estás en tu casa, seguramente terminarás en un abrir y cerrar de ojos.

Recuerda que todas estas actividades no sustituyen una rutina completa de gimnasio, pues ir a Crossfit San Miguel no solo te da las herramientas que no tienes en casa, sino que también te motiva al ver a más personas haciendo ejercicio.

Compra ahora mismo tus mejores zapatos para ejercicio en Martí y úsalos en todo momento para hacer tus actividades diarias, despreocúpate por un momento del look empresarial y sube las escaleras en todo momento.

