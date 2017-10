eldigitaldeparral

Cuando buscamos trabajo intentamos siempre encontrar lo mejor, algo que nos llene completamente y nos deje satisfechos al final del día pues te la oportunidad de mostrar lo mejor de ti y tu capacidad.

Esa maravilla se termina una vez que pasan varios meses y el único empleo que conseguiste fue todo lo contrario a lo que tenías en mente. Al final del día debemos pensar que estos trabajos nos dan conocimiento y toda la experiencia que necesitas para seguir adelante rumbo al trabajo de tus sueños. Instaladores de racks, filero proesional o mamporrero son algunos de los empleos que te levantarán el ánimo después de una larga semana de trabajo, conoce los empleos más extraños aquí.

Seguramente los has visto en los semáforos y te han dejado más de una vez con la boca abierta; un faquir es la persona cuyas herramientas de trabajo son las antorchas o cuchillos y su propósito es el entretenimiento. Introducen fuego a su boca o arriesgan su vida en un intento de ganar un poco de dinero. Filero profesional. Olvida levantarte temprano para formarte en esas largas filas que seguramente te llevan horas y absorben todo tu tiempo, ganas y la vida entera. Para eso ya están los fileros, quienes están dispuestos a esperar por ti y son muy populares en Estados Unidos y China. Tallador de lapidas. La persona que se dedica a esto necesita de una gran fuerza y corazón para entender lo que quieren las familias. Tal vez no sea tan extraño y hayas escuchado de ellos, pero no son los más populares entre los empleos. Instaladores de racks. Siempre que vas a un centro comercial o una gran empresa –como visita escolar-, estamos seguros que no te habías preguntado cómo le hacen para instalar esos grandes racks en los almacenes, pero hay personas que se arriesgan por la seguridad de otros empleados.

Como estos hay un sinfín de empleos extraños, unos mejor pagados que otros, pero no hay que dejar de lado que un trabajo siempre será digno no importa a qué te dediques siempre y cuando no lastimes a nadie más. Mercado Libre, Indeed y muchas otras plataformas ofrecen muchos y muy variados empleos, si estás buscando uno te recomendamos estas plataformas.

Agradecemos a sinergia SA por dejarnos saber un poco más sobre los instaladores y sus servicios, pues gracias a ellos pudimos saber qué existían personas cuyo trabajo es llevar seguridad y orden a grandes empresas.

